Sky - L'Inter punta Thuram ma non esclude Insigne: possibile offerta a fine mercato

L’Inter fa sul serio per Marcus Thuram. Stando a quanto riferito da Sky Sport, la richiesta del Borussia Moenchengladbach sarebbe di 30 milioni, pari al valore della clausola in essere quest'estate, ma già scaduta da diverse settimane. Il prossimo anno la clausola lievità a 45 milioni. L’Inter ha fatto capire che parte per il momento da 20 milioni. Correa della Lazio resta nella lista ma solo alle condizioni dettate dall’Inter. Se l’Inter dovesse prendere Thuram alle giuste condizioni, avrebbe ancora un piccolo tesoretto da investire. Le condizioni fisiche di Sanchez non sono ottimali, per cui i nerazzurri potrebbero fare un’offerta al Napoli per Insigne negli ultimi giorni di mercato. A quel punto la società partenopea dovrà decidere se accettare l’offerta per il capitano o rifiutare.