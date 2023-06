Sky - L’Inter vuole Koulibaly in prestito: nei prossimi giorni incontro con il Chelsea

Stando a quanto rivela la redazione di Sky, nei prossimi giorni il direttore sportivo nerazzurro Ausilio incontrerà a Londra il Chelsea

Stando a quanto rivela la redazione di Sky, nei prossimi giorni il direttore sportivo nerazzurro Ausilio incontrerà a Londra il Chelsea per parlare del rinnovo del prestito di Romelu Lukaku, ma anche della posizione di Kalidou Koulibaly, ma ci sarà da capire se i Blues siano disposti a cederlo in prestito. Il Chelsea è interessato, e non è un mistero, al portiere nerazzurro Andrè Onana, mentre i nerazzurri potrebbero chiedere informazioni anche su Chalobah e Loftus-Cheek.