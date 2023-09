Sky - La clausola blocca il rinnovo di Osimhen: divergenze sulle cifre

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto in “Forza Napoli Sempre” su Radio Marte

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto in “Forza Napoli Sempre” su Radio Marte: “Il problema che blocca il rinnovo del contratto di Osimhen è proprio la clausola, che il giocatore vorrebbe non fosse più alta di 120mln mentre la società vorrebbe inserirla nel rinnovo ad un valore più alto di 120mln. Evidentemente non c'è l'accordo che sembrava ci fosse dopo gli 11 incontri che ci sono stati tra la società ed il giocatore.

La sua valutazione deve emergere da un combinato tra lo stipendio che deve prendere Osimhen e la clausola da inserire. Secondo il calciatore più è alta la clausola più deve essere alto lo stipendio”.