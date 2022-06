Sky - La Cremonese rivorrebbe Gaetano: incontro con l’agente per parlare di futuro

Il classe 2000 è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie A e la Cremonese vorrebbe averlo a disposizione anche la prossima stagione

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata di incontri oggi a Milano anche per la Cremonese. Come riferito da Sky Sport, è andato in scena un incontro nel pomeriggio tra il ds Giacchetta e l'agente Federico Pastorello. Si è parlato del futuro di Gianluca Gaetano, trequartista di proprietà del Napoli e reduce dall'esperienza in prestito in grigiorosso. Il classe 2000 è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie A e la Cremonese vorrebbe averlo a disposizione anche la prossima stagione. Gaetano, ma non solo. Il nome nuovo sarebbe quello del portoghese Goncalo Paciencia. 27 anni, ex Porto e Schalke 04, la società grigiorossa ha incontrato gli agenti del giocatore facendo un'offerta.