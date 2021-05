Sky - La Fiorentina chiama ogni giorno Gattuso: lo aspetta, ma Rino preferisce la Lazio

Quale futuro per Rino Gattuso? L'unica cosa certa è l'addio al Napoli, ma la sua prossima panchina è ancora un rebus. Lo riferisce Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, direttamente dagli studi dell'emittente satellitare: "La Fiorentina insiste, lo chiama tutti i giorni, è la primissima scelta. Lo aspetterà fino a metà settimana prossima. Ma Rino sembra molto deciso a non andare, anche perché ha avuto segnali dalla Lazio: Lotito lo vuole, per Ringhio la Lazio è un pallino".