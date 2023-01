Sky - La Fiorentina fa muro: rifiutati 40mln dal Barcellona per Amrabat

L'emittente Sky Sport parla dell'offerta presentata dal Barcellona alla Fiorentina nelle ultime ore per Sofyan Amrabat

L'emittente Sky Sport parla dell'offerta presentata dal Barcellona alla Fiorentina nelle ultime ore per Sofyan Amrabat, col club vola che comunque ha detto no alla partenza del marocchino sul gong del calciomercato. Il club catalano ha messo sul piatto una proposta complessiva da circa 40 milioni di euro per il suo cartellino, strutturata su un prestito oneroso da 4 milioni di euro con diritto di riscatto da 36. Una proposta allettante dal punto di vista economico, a cui però la società di Rocco Commisso ha risposto no.