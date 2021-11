Sky - La Fiorentina trova l'accordo con l'Arsenal per Vlahovic: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina avrebbe trovato negli scorsi giorni un'intesa di massima con l'Arsenal per la cessione di Dusan Vlahovic a gennaio. I Gunners sono pronti ad avvicinarsi agli 80 milioni di euro richiesti dai viola ma sia gli agenti che l'attaccante non sono intenzionati a trattare mettendo in difficoltà i dirigenti di Commisso. La Fiorentina dal canto suo ha paura che i procuratori abbiano già un accordo con un altro club. Nessun altro, al momento, si è fatto sotto per chiedere il numero 9 viola.