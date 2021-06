Sky - La Juve accelera per Locatelli: domani incontro col Sassuolo, i dettagli

La Juventus punta su Manuel Locatelli, prima scelta per il centrocampo bianconero della prossima stagione. La richiesta del Sassuolo per il centrocampista della Nazionale è di 40 milioni di euro. Il club neroverde però ha aperto all’inserimento di Dragusin, difensore 2002, nell’operazione. La Juventus proverà a impostare l’affare in prestito (magari biennale) con obbligo di riscatto, un modo per non appesantire troppo l’attuale bilancio. A riportarlo sul proprio sito è il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio.