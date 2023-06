Sky - La Juve attende Giuntoli, Manna verso la promozione: la situazione

In attesa dell'arrivo di Cristiano Giuntoli, la Juventus dovrebbe promuovere Giovanni Manna nel ruolo di direttore sportivo.

© foto di www.imagephotoagency.it

In attesa dell'arrivo di Cristiano Giuntoli, la Juventus dovrebbe promuovere Giovanni Manna nel ruolo di direttore sportivo. L’attuale ds del Napoli si legherà al club bianconero per i prossimi anni, restano però da capire le tempistiche: se non dovesse liberarsi in tempi brevi, è pronto a fare il salto l'attuale direttore sportivo della Next-Gen. La soluzione interna sarebbe un atto formale che consentirebbe di portare avanti la sessione di mercato senza comunque precludere l'arrivo di Giuntoli, che potrebbe liberarsi dal Napoli con tempi meno stringenti.

A riferirlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.