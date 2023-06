Sky - La Juve ha scelto Giuntoli, ma ADL ancora non lo libera: la situazione

La Juventus ha scelto Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo, ma ha ancora un altro anno di contratto con il Napoli

La Juventus ha scelto Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo, ma ha ancora un altro anno di contratto con il Napoli. Non si è ancora liberato e non si sanno i tempi del via libera di Aurelio De Laurentiis. Nel frattempo Giovanni Manna, l'attuale direttore sportivo della Next-Gen, sta iniziando a progettare la Juventus che verrà. A riferirlo è Sky Sport.