Sky - La Juve insiste per Mertens: offerto biennale, ma lui non apre

La Juventus continua a insistere per arrivare a Dries Mertens.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus continua a insistere per arrivare a Dries Mertens. L'attaccante belga, attualmente svincolato, è in cerca di una nuova squadra. La dirigenza bianconera ha messo sul tavolo un contratto biennale, che però non apre alla possibilità di trasferirsi a Torino. Su Mertens c’è anche il Galatasaray. A riportarlo sul proprio sito è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.