Sky - La richiesta d'ingaggio di Mertens (che aspetta ancora il Napoli)

Francesco Modugno, giornalista Sky, si è espresso così circa il futuro di Dries Mertens nel corso del suo intervento a Radio Marte.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Modugno, giornalista Sky, si è espresso così circa il futuro di Dries Mertens nel corso del suo intervento a Radio Marte: "Mertens sta ancora aspettando e sperando nel Napoli, ha ancora consapevolezza di quello che è il suo valore. Sarebbe scomodo pensare che certi giocatori possano avere certi valori, certe cifre circolate non so neanche se siano mai state proposte concretamente al giocatore. De Laurentiis e Mertens non si sono mai trovati a parlare di soldi, Dries ha chiesto 2,6 milioni”.