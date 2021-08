Sky - La Samp cerca un attaccante: Petagna è l'obiettivo numero uno

Rinforzare il reparto offensivo sarà la priorità della Sampdoria in questi ultimi giorni di mercato. Si continua a trattare con il Napoli per Petagna che rimane l'obiettivo numero uno. Lo riporta Sky Sport. Ripresi invece i contatti con il Monaco per il possibile ritorno di Keita Balde. Attacco ma anche centrocampo: in caso di cessione, c'è l'interesse dei blucerchiati per Rincon del Torino.