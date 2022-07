Sky - La Sampdoria cerca un vice-Audero: contatti col Napoli per un portiere

La Sampdoria è alla ricerca di un nuovo vice-Audero, dopo la cessione di Falcone al Lecce, e l'avrebbe individuato in Nikita Contini.

La Sampdoria è alla ricerca di un nuovo vice-Audero, dopo la cessione di Falcone al Lecce, e l'avrebbe individuato in Nikita Contini. L'estremo difensore azzurro è rientrato dal prestito in Serie B al Vicenza, ma è destinato a partire. E ora ci sono contatti in corso tra il Napoli e il club blucerchiato.