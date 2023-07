Sky - Lazio, contatti per lo svincolato D'Ambrosio: accordo vicino

Dopo la fine dell'esperienza all'Inter, per Danilo D'Ambrosio è pronta una nuova esperienza in Serie A.

Dopo la fine dell'esperienza all'Inter, per Danilo D'Ambrosio è pronta una nuova esperienza in Serie A: stando a quanto rivela la redazione di Sky Sport, la Lazio è pronta a mettere sotto contratto l'esperto difensore e metterlo a disposizione di Sarri. Il club biancoceleste e i rappresentanti del calciatore sono in continuo contatto e all'inizio della prossima settimana è previsto un incontro per chiudere l'accordo.