Sky - Lazio-Kamada, accordo per un biennale: manca solo la firma

Il mercato della Lazio ha preso il volo: stando a quanto rivelato da Sky Sport, il club biancoceleste ha stretto in queste ore con il giapponese Daichi Kamada, sedotto e abbandonato dal Milan e ora pronto a sbarcare finalmente in Serie A dopo la fine del suo accordo con l'Eintracht Francoforte: il club biancoceleste occupa così la casella rimanente da extracomunitario.

Per il momento mancano le firme ma stavolta non dovrebbero esserci colpi di scena: l'accordo tra la squadra biancoceleste e Kamada è per un biennale con opzione per un terzo anno.

Lotito intanto continua a lavorare sul trasferimento di Samuele Ricci in biancoceleste. La distanza fra le parti resta ampia, col patron granata Urbano Cairo che è fermo nella sua richiesta compresa fra i 25 ed i 30 milioni di euro. Dopo il summit con Maurizio Sarri di lunedì sera, si legge, il presidente biancoceleste Claudio Lotito alzerà la propria proposta nelle prossime ore, probabilmente già stasera: per convincere il club granata, da Formello dovrebbe partire un'offerta da 20 milioni di parte fissa più 3-4 di bonus, di cui la metà facilmente raggiungibili. Probabilmente non abbastanza per convincere il Toro, ma sufficienti per portare avanti l'operazione in modo più consistente.