Sky - Lazio, maxi offerta dall’Arabia per Luis Alberto: Lotito fissa il prezzo

L'Al-Duhail, società di Doha, è molto interessato a Luis Alberto, centrocampista spagnolo su cui Sarri vorrebbe puntare forte in vista dell'anno prossimo: per lo spagnolo sono state già declinate due offerte, l'ultima da 15 milioni, ma la proposta fatta al calciatore è di quelle molto importanti a livello economico, 8 milioni di euro a stagione. Nelle prossime ore potrebbe arrivare un terzo rilancio del club arabo, magari per arrivare ai 20 milioni che il presidente Lotito chiede: lo rivela la redazione di Sky.