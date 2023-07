Sky - Lazio, opportunità Zielinski e Politano: da valutare i margini

La Lazio con la prossima partenza di Milinkovic-Savic, verso l'Al-Hilal, cerca un giocatore importante.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio con la prossima partenza di Milinkovic-Savic, verso l'Al-Hilal, cerca un giocatore importante. Zielinski potrebbe essere un’opportunità, così come il serbo anche per lui ci sono sirene arabe. Il polacco ha già lavorato con Sarri, bisogna vedere se ci sono i margini per una trattativa. Il club biancoceleste cerca anche alternative in attacco, Grifo del Friburgo, Politano del Napoli e Lukebakio dell’Hertha Berlino sono opportunità che si stanno valutando. A riferirlo è Sky Sport.