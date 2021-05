Sky - Lazio, procede l'incontro Inzaghi-Lotito: il tecnico è tentato dall'Inter

E' partito il domino delle panchine di Serie A, il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, riporta gli aggiornamenti sul proprio sito: "Il presidente della Lazio sta tentando di convincere Simone Inzaghi a non andare all'Inter. È stato questo l'argomento dell'incontro fra Lotito e Inzaghi iniziato questa sera a Villa San Sebastiano e spostatosi ora a Formello. Per il club nerazzurro infatti Simone Inzaghi rappresenta al momento l’ipotesi più gradita e fattibile, viste anche le difficoltà economiche per arrivare ad Allegri, su cui c'è anche la Juventus".