Sky - Lazio, si avvicina Zakharyan: distanza di 5mln con la Dinamo Mosca

La Lazio è pronta ad affondare il colpo per Arsen Zakharyan, trequartista classe 2003 della Dinamo Mosca.

La Lazio è pronta ad affondare il colpo per Arsen Zakharyan, trequartista classe 2003 della Dinamo Mosca, autore di 5 gol e 10 assist nell'ultima stagione, va in scadenza nel giugno del 2024 e costa 15 milioni di euro. Nella giornata di ieri, Lotito ha dato mandato a Fabiani di chiudere nel caso in cui Zielinski sfumasse in modo definitivo.

Distanza di cinque milioni tra domanda e offerta

La Lazio, stando a quanto rivela la redazione di Sky Sport, è pronta a offrire 10 milioni per il giocatore, ma la Dinamo Mosca ne chiede almeno 15: nel frattempo Lotito e Fabiani tengono viva la trattativa con il Torino per Samuele Ricci, nonostante la smentita arrivata da parte del presidente biancoceleste. Intanto il calciatore ha rassicurato i tifosi al suo arrivo a Pinzolo, sede del ritiro estivo dei granata.