Sky - Lazio, Sow dell'Eintracht a un passo. Mollata la pista Kamada

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è ad un passo da Djibril Sow, centrocampista di proprietà dell'Eintracht Francoforte. Per quanto riguarda Kamada e Zakharyan: la Lazio ha mollato la pista per il giapponese dopo le richieste altissime del giocatore. Per riempire l'ultimo slot da extrcomunitario. i biancocelesti dunque puntano forte sul russo: negoziaz<ione in atto per arrivare alla stretta finale. A riferirlo è Sky Sport.