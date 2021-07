Sky - Lazio, torna Felipe Anderson: accordo particolare col West Ham

Primo rinforzo in attacco per Maurizio Sarri, Felipe Anderson torna alla Lazio. Accordo totale tra il club biancoceleste il West Ham per 3 milioni di euro (cifra che la Lazio non verserà perché equivale a quella che ancora doveva ricevere dal club inglese per saldare il trasferimento del luglio 2018). Inoltre, al club londinese spetterà il 50% della futura rivendita del brasiliano. A riferirlo ai microfoni di 'Calciomercato l'originale', è il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio.