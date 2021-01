Sky - Llorente, il Napoli ora vuole tenerlo: dubbi sulla tenuta fisica degli altri attaccanti

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato ha dato le ultime in casa Napoli ai microfoni di Sky Sport: "Gattuso aveva già bloccato Llorente, cosi come Giuntoli. La preoccupazione del Napoli, al di là del risultato, è sulla tenuta atletico fisica degli attaccanti. Avere Llorente in più, che è un professionista, non sta scalpitando per andare via, sarebbe una risorsa in più. Gattuso aveva reclamato di essere chiari con il ragazzo, lui vorrebbe dire che c'è stima e che è importante che rimanga. L'intenzione del Napoli è quella di tenerlo".