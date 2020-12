Sky - Llorente, la Samp si allontana: Ferrero rallenta dopo le due vittorie di fila

Fernando Llorente, dopo i contatti avviati negli scorsi giorni, si allontana dalla Sampdoria. Il club doriano ci aveva pensato in vista di gennaio, pianificando una possibile offerta contrattuale da un anno e mezzo. Poi però, forse complici anche le due vittorie consecutive, la società di Ferrero ha deciso di allentare la presa, di restare in stand by per il prossimo mercato e valutare altre opportunità che non portano allo spagnolo, ai margini del Napoli ormai già da diversi mesi. A riportarlo è Sky Sport.