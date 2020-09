Sky - Llorente, oltre lo Spezia ci provano anche due club spagnoli

Il Napoli di Gattuso è già costruito, in questi ultimi giorni di trattative si lavora soprattutto per sfoltire la rosa. Tante le situazioni in sospeso, Milik in primis. Ma un altro attaccante pronto a partire - secondo Sky Sport - è Fernando Llorente: per l'ex Juve sale la concorrenza di Elche ed Eibar, intenzionate a riportare il giocatore in Spagna.