Sky - Llorente-Udinese, slitta la firma: l'agente sta risolvendo pendenze col Napoli

La firma di Fernando Llorente con l'Udinese slitta. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, tramite il suo sito ufficiale: "Questo perché il Napoli, club proprietario del cartellino di Llorente, sta sistemando alcune pendenze con l’agente dell’attaccante spagnolo. E per risolvere e sistemare tutto potrebbero servire 24 ore. L’Udinese, dunque, aspetta l’ok definitivo da parte del Napoli per Llorente e solo successivamente libererà Lasagna in direzione Verona".