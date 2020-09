Sky - Lo Spartak insiste per Hysaj: offerta ufficiale al Napoli e ricco ingaggio al terzino

Trovano conferme e sono concrete le voci russe sul futuro di Elseid Hysaj. Secondo Sky Sport nelle ultime ore - si legge sul sito di Gianluca Di Marzio - si registra l'offerta ufficiale dello Spartak Mosca per il terzino del Napoli. Il contratto dell'albanese è in scadenza nel 2021: proposti 7 milioni al Napoli, un quinquennale da tre milioni a stagione al difensore. Ore decisive in attesa di una risposta da parte del club azzurro.