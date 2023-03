Sky - Lobotka, gli agenti ieri erano in città: il rinnovo va solo formalizzato

Il giornalista di Sky Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte

Il giornalista di Sky Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte: "Rinnovi in casa Napoli? Posso dire che ieri in città c'erano i procuratori di Lobotka per un rinnovo che deve essere solo formalizzato. Poi dovrebbero arrivare quelli di Rrahmani e Di Lorenzo che ancora non sono in una fase decisiva e conclusiva".