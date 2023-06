Sky - Lozano in Arabia? Il Napoli fissa il prezzo per la cessione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La redazione di Sky Sport aggiorna la notizia legata al futuro di Lozano che potrebbe essere in Arabia con club interessati. Secondo Francesco Modugno, la richiesta del Napoli per privarsi del messicano, che ha il contratto in scadenza nel 2024, è di circa 15 milioni di euro. Il giornalista specifica anche che "Lozano è il giocatore tatticamente giusto per Garcia, ma guadagna tanto ed è in scadenza" e quindi la cessione è da prendere in considerazione.