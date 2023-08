Sky - Lozano in bilico, il Napoli si è tutelato con Lindstrom: non ci saranno altri acquisti

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto in Marte Sport Live, in onda su Radio Marte

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto in Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Lindstrom vicinissimo? Il Napoli è piuttosto sicuro, ma è altrettanto vero che anche per Gabri Veiga era chiusa, con una stretta virtuale da parte di tutti... Il Napoli voleva cambiare qualcosa sulle modalità di pagamento e questo aspetto non è andato bene al Celta Vigo, permettendo ad altri di inserirsi per lo spagnolo.

Il Napoli farà anche altro, al d là di Lindstrom? No, perché il danese andrà a tamponare la piccola emergenza che si potrebbe creare nel caso in cui andasse via Lozano, chiesto in MLS e in Olanda. A questo punto la dirigenza potrà trattare tranquillamente una cessione del Chucky anche negli ultimi giorni di mercato, rimandando il discorso a gennaio qualora non riuscisse a piazzarlo subito. Il Napoli non ha certezze del rinnovo del Chucky, quindi ha preferito tutelarsi a prescindere per lavorare un anno su Lindstrom, così da renderlo titolare nel tempo”.