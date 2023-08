Sky - Lozano in bilico, ma comunque non arriverà sostituto: il motivo

Difficilmente arriverà un altro esterno a destra da qui al 31 agosto

Difficilmente arriverà un altro esterno a destra da qui al 31 agosto. Va monitorata la situazione legata a Lozano, che è in scadenza e non rinnoverà, ma numericamente con Politano e Raspadori a destra comunque non c'è esigenza di intervenire sul mercato. Lo riferisce la redazione di Sky Sport.