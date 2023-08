Sky - Lozano-Los Angeles FC, è corsa contro il tempo: si lavora freneticamente all'accordo

Ci sono i margini per definire la trattativa e le parti si stanno muovendo in maniera frenetica per arrivare a un accordo. A riportarlo è Sky Sport.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Quale futuro per Hirving Lozano? L'interesse del Los Angeles FC è concreto, ma è una corsa contro il tempo perché il mercato in MLS finisce il 2 agosto, quando in Italia sarà già giovedì 3 agosto, alle 6 del mattino. Ci sono i margini per definire la trattativa e le parti si stanno muovendo in maniera frenetica per arrivare a un accordo. A riportarlo è Sky Sport.