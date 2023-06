Sky - Lozano verso l'addio, Zielinski vuole abbassarsi stipendio pur di restare

Massimo Ugolini, in collegamento da Napoli, è intervenuto a Sky Sport per parlare di mercato

Massimo Ugolini, in collegamento da Napoli, è intervenuto a Sky Sport per parlare di mercato: "Zielinski e Lozano? Il contratto scade tra un anno. Da parte del primo c'è disponibilità a trovare accordo e ad abbassare ingaggio pur di restare a Napoli, per il secondo il discorso è diverso. In caso di offerta, infatti, si dovrà lavorare per trovare un sostituto".