Sky - Luis Enrique da depennare: ha costi importanti e in testa la Champions

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Luis Enrique non dovrebbe più essere sul tavolo perché ha costi importanti ed ha in testa la Champions. Credo che Klopp e Mourinho non siano mai stati sul tavolo delle trattative. Credo che il presidente del Napoli possa aver fatto dei passaggi anche su questo tipo di allenatori ma ritengo anche che sia difficile chiudere la trattativa. Alcuni nomi interessanti potrebbero essere quelli di Garcia e Galtier. Le chiavi intorno alle quali De Laurentiis sta cercando l'allenatore sono il 4-3-3 e l'esperienza europea”.