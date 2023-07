Sky - Lukaku-Juve, il Chelsea apre all'acquisto di Vlahovic: possibile scambio, i dettagli

Il Chelsea ha aperto alla possibilità di prendere dalla Juventus Dusan Vlahovic.

Il Chelsea ha aperto alla possibilità di prendere dalla Juventus Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da Sky Sport a questo punto è possibile che i due club possano intavolare nei prossimi giorni uno scambio tra il serbo e Romelu Lukaku, che porterebbe il belga a Torino dopo la trattativa naufragata negli scorsi giorni per il suo ritorno all'Inter. I Blues sono disponibili a prendere il classe 2000 e nelle prossime ore ci saranno altri contatti per arrivare a una fumata bianca che per il momento non è comunque semplice per diversi motivi, anche se l'apertura c'è stata.

Le cifre.

Il primo problema è rappresentato dalle cifre a bilancio che i due attaccanti hanno nei rispettivi club di appartenenza, visto che non sono uguali. Per quel che riguarda Lukaku la cifra è sui 46 milioni di euro mentre Vlahovic è a qualcosa in più. Proprio per questo motivo servirebbe dunque un conguaglio economico in favore della Juve e i due club per prima cosa cercheranno un accordo su questo, con il belga che diventerebbe dunque una contropartita tecnica per il centravanti ex Fiorentina, ma non basterebbe per far dare il sì definitivo ai bianconeri.

Gli ingaggi.

Il secondo problema, non di poco conto, riguarda gli stipendi diversi dei due giocatori, con Vlahovic che prende 7 milioni di euro a stagione, mentre Lukaku quasi il doppio. Difficile dunque che il tutto possa sbloccarsi nel giro di poche ore, ma per il momento la notizia è che il Chelsea per la prima volta ha fatto capire alla Juventus di voler prendere in considerazione l'ipotesi di poter regalare a Mauricio Pochettino il serbo, per salutare definitivamente l'ex Inter e Manchester United e chiudere definitivamente questo capitolo per aprirne un altro.