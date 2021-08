Sky - Luperto all'Empoli, si chiude: agenti attesi a Castel di Sangro per le firme

L'Empoli si prepara al ritorno di Sebastiano Luperto. Oggi è prevista la chiusura della trattativa con il Napoli, tanto che gli agenti del giocatore, Caliandro e Nappi, sono attesi a Castel di Sangro per le firme. Luperto si trasferirà in prestito con diritto di riscatto. Torna a Empoli tre anni dopo la sua prima esperienza in Toscana: li ha anche vinto il titolo di miglior difensore della Serie B nella stagione 2017-2018. Lo riporta Sky Sport.