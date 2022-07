Sky - Luperto-Empoli, affare in chiusura: lascia Napoli con l'obbligo di riscatto

In dirittura d'arrivo quindi il ritorno in Toscana del difensore dopo il prestito dell'ultima stagione.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

