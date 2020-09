Sky - Maksimovic, il West Ham spinge: offerta importante di 25mln

Il futuro di Nikola Maksimovic potrebbe essere in Premier League. Il West Ham infatti per il difensore serbo ha offerto 25 milioni di euro al Napoli, secondo quanto riferito dal giornalista Luca Marchetti ai microfoni di Sky Sport 24. Nonostante il contratto in scadenza, il difensore ha diverse offerte dopo l'ultimo campionato in cui ha avuto tanto spazio.