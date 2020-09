Sky - Maksimovic verso il West Ham: presentata offerta al Napoli, le ultime

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Calciomercato l'originale', soffermandosi ovviamente sulla situazione in casa Napoli: "Maksimovic verso il West Ham, offerta per il serbo che non ha ancora rinnovato col Napoli. Alla fine c'è la possibilità che il difensore partente sia lui, ulteriore segnale sulla permanenza di Koulibaly".