Sky - Man United su Hojlund: il pericolo più grande per Osimhen resta il PSG

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Per quanto riguarda Osimhen, rispetto alle informazioni che abbiamo noi, il Manchester United in Italia sta guardando più all'Atalanta che al Napoli orientandosi verso Hojlund. Il Real Madrid credo che stia aspettando l'evoluzione della vicenda Mbappé, obiettivo non dichiarato ma palese del Real.

Per questo indichiamo il PSG come pericolo più grande. Detto questo, però, non è detto che queste squadre – anche se possono formulare offerte importanti – riescano ad offrire l'ormai famosissimo “duecentino” al Napoli”.