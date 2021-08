Sky - Manolas, Olympiacos in pressing: contatti continui per le cifre alte dell'affare

L'Olympiacos continua il pressing per riportare in Grecia Kostas Manolas. Secondo però quanto riiferito da Sky Sport, il costo del cartellino e l'ingaggio del difensore sono però alti e per il momento rappresentano un freno per il club greco. I contatti tra le parti, comunque, proseguono e l'ipotesi di un addio all'Italia per Manolas è diventata concreta.