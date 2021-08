Sky - Manolas-Olympiakos, strada in salita per i costi: non c'è accordo tra le parti

Kostas Manolas è tentato dal ritorno in Grecia e l'ipotesi Olympiakos è ancora possibile secondo Sky Sport. Ma i costi legali all'ingaggio dell'ex Roma, ossia 4,5 milioni di euro, e quelli sul cartellino pari a 15 milioni circa sono molto alti. Non c'è accordo tra le parti, pertanto la strada resta in salita.