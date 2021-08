Sky - Manolas vuole tornare in Grecia e mette pressione al Napoli, ma c'è un problema di cifre

Il giornalista Sky Luca Marchetti ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni di Sky Sport 24: "Il Napoli ha incontrato nelle ultime ore gli agenti di Meret per parlare del rinnovo di contratto che scade nel 2023. Per il centrocampo si attende sempre la risposta del Saint Etienne per il prestito di Youssouf.

Emerson Palmieri, che era un obiettivo del Napoli per la fascia sinistra, è sempre più vicino all'Olympique Lione.

Manolas ha chiesto la cessione, lo vuole l'Olympiacos ma c'è un problema di cifre. Il difensore due anni fa è stato pagato dal Napoli 36mln di euro. Le condizioni di uscita non sono favorevoli per il club greco, ma la pressione che ci sta mettendo Manolas per tornare in Grecia è piuttosto forte".