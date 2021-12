Sky, Marchetti: "Al Napoli non serve Belotti. Izzo? E' sul mercato, ma il Toro..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport: "Il Napoli costretto a cedere per questioni di lista? Se il Napoli decide di prendere qualcosa ovviamente potrà giostrare sulla lista, con i ragazzi usati in maniera residuale. Manolas da sostituire con Izzo? Izzo è sul mercato, non so se piace a Giuntoli o Spalletti, il Torino poi di solito alza il prezzo. Non ne ho sentito parlare in ottica Napoli ma ritengo che Manolas sia un probabile partente e che il Napoli debba andare a prendere un centrale con alto rendimento.

Napoli su Belotti? Per gennaio credo che non ce ne sia bisogno. A giugno penso dipenda dai movimenti in quella zona. Per ora ha sotto contratto Mertens (con eventuale opzione di rinnovo), Osimhen e Petagna. Aggiungere un altro numero 9..."