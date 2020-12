Sky, Marchetti assicura: "Milik non giocherà più nel Napoli! Sull'Atletico..."

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Luca Marchetti scrive, sul mercato del Napoli: "Milik di sicuro non giocherà nel Napoli, anche se non dovesse essere ceduto. E ora la squadra che sta facendo dei passi in avanti è l’Atletico Madrid. Il leit motiv di tutte le squadre è: no soldi. Quindi sotto con gli scambi o con le opportunità. I tanti parametri zero che per esempio possono muoversi con qualche mese d’anticipo. Oppure quei giocatori (come Nainngolan) che non fanno proprio più parte del progetto tecnico. E che quindi devono trovare il modo di poter andare via per giocare. O come Khedira, che vorrebbe giocare in Premier".