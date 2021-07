Sky, Marchetti assicura: "Non solo Napoli-Insigne, tutti i club faticano ad accontentare i propri top"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport: "Rinnovo Insigne? La congiuntura economica non sarà solo del Napoli ma anche in altre squadre potrebbero arrivare a stagione piena i calciatori in scadenza. Handanovic e Kessié sono altri esempi, quindi non è una rarità. Ma di certo non è una comodità, perché iniziare il campionato in questa situazione non è semplice. Perché poi entrano i risultati, la pubblica opinione, la pressione.

Non è mai una cosa utile, anche se non credo che sia stata una scelta quanto invece una necessità. Tutte le società fanno fatica a venire incontro alle richieste economiche, legittime ma che non sempre possono essere accettate. La stella polare oggi è quella dei conti. E l'unico elemento che non ha subito contrazioni è proprio l'ingaggio dei giocatori.