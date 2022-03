Sky, Marchetti: "Berardi bella suggestione, Olivera molto vicino"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato: “Berardi per il dopo Insigne? Bella suggestione, assolutamente pronto per fare il salto di qualità di squadra. Al Sassuolo si mettono in mostra in tanti ma non penso li vendano tutti. Se si punta qualcuno del Sassuolo bisogna muoversi. Olivera? Sono molto avanti, l’operazione era stata impostata e che si è provato ad anticipare. Non credo sia un’operazione in discussione, si sta lavorando affinché tutto vada liscio senza problemi.

Il grande tema del Napoli è questo: rivoluzione o riparazione. Napoli lento nelle trattative? Dipende sempre quando iniziano. Il Napoli è lento quando si tratta di chiudere perché bisogna leggere le pagine di contratto ma non è che nelle trattative sia più lento di altri. Juan Jesus e Anguissa confermati? Anguissa il Napoli lo vuole assolutamente tenere, Juan Jesus ha soddisfatto Spalletti. Portieri? Non ho tante certezze sul fatto che Ospina non sarà a Napoli. Insigne via è l’unica cosa sicura. Ghoulam anche andrà via, Mertens spero che per il Napoli e per lui si possa trovare l’accordo”.