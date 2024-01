Sky, Marchetti: "Ci risulta che Barak possa essere il prossimo acquisto"

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte: "Barak acquisto del Napoli dopo Mazzocchi e Traorè? È molto probabile: potrebbero esserci anche altri giocatori individuati dal Napoli e sfuggiti alla stampa, ma ci risulta che, salvo sorprese impossibili da escludere totalmente in materia di calciomercato, sia il calciatore su cui il club è più forte attualmente.

Ha fatto anche il trequartista ma nasce mezzala, mostrando una duttilità che risponde alle esigenze tattiche della squadra. È un buon giocatore in ottica Napoli. Il mercato di gennaio è difficile per tutte le italiane, non ci sono nomi altisonanti durante la sessione di riparazione: si tratta di una finestra complicata".