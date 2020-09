Sky, Marchetti: "Con l'addio di Koulibaly il Napoli può piazzare tre colpi"

Il mercato del Napoli invece dipende molto dal futuro di Koulibaly. Lo scrive Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Se il difensore dovesse partire, per sostituirlo resta viva la pista Papastathopoulos dell'Arsenal (con cui andrebbe poi trovata l'intesa) e avanza anche il nome di Senesi del Feyenoord. Con i soldi di Koulibaly, il Napoli avrebbe poi la disponibilità economica per provare a raggiungere anche gli altri obiettivi in altre zone, su tutti Boga del Sassuolo (per l'attacco) e Veretout della Roma per il centrocampo (visto che è partito Allan, direzione Everton).