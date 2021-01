Sky, Marchetti: "Da Tierney ed Emerson a Demme e Malcuit, le ultime sul mercato del Napoli"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport: "Tierney? L'interesse c'è ma ripetiamo ciò che diciamo sempre: bisogna capire chi c'è adesso in rosa che fine fa. Milik coinvolto in uno scambio? Bisogna trovare l'altro giocatore e vedere se il polacco vuole andare in una squadra. Demme piace alla Fiorentina? Anche a me piacciono tante cose che non posso prendere. Malcuit al Parma? Ipotesi molto concreta. Ounas? Lascia Cagliari, potrebbe andare anche lui al Parma. In caso di 5° o 6° posto Gattuso via? Dipende da molte cose, tendenzialmente direi di no. Fino a un mese fa davamo per scontato il rinnovo del contratto, la firma però ancora non c'è. Forse è una sorta di pausa di riflessione come quella per Mertens.

Emerson Palmieri se va via Malcuit? Credo che serva lo spazio a sinistra però non lo escludo a priori, potrebbe essere un'opportunità di mercato da cogliere negli ultimi giorni. Giuntoli mente quando dice che Lobotka non è sul mercato? Mente come tutti i DS: sicuramente è più sul mercato di Demme. Llorente? Il Napoli penso lo voglia tenere perché numericamente ne ha bisogno. Gomez? Da quello che sappiamo l'Atalanta non vorrebbe cederlo alle big italiane, a qualsiasi cifra. Io però nel contesto del Napoli non ce lo vedo".